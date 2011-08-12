T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 22 yaralı KOCAELİ (A.A)

12 Ağustos 2011 20:21

-Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 22 yaralı KOCAELİ (A.A) - 12.08.2011 - Kocaeli'de dört minibüs ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, çoğu çocuk 22 kişi yaralandı. D-100 Karayolu İzmit ilçesi Halkevi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 DZ 729 plakalı minibüs önünde seyreden Alpaslan Furtuna'nın kullandığı 41 P 3873 plakalı minibüse arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Levent Karakaş idaresindeki 41 NK 569 plakalı minibüs ile Nizamettin Günhan yönetimindeki 41 PJ 507 plakalı otomobil, yola savrularak yan dönen Furtuna'nın minibüsüne çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan Furtuna'nın minibüsü daha sonra yolcu durağında bekleyen Yahya Çelik'in kullandığı 41 HP 203 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Kazada özel bir etüt merkezinin öğrencilerini taşıdığı öğrenilen Furtuna'nın minibüsünde sıkışan çocuklar, bulundukları yerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 18'i çocuk 22 kişi, Kocaeli Devlet Hastanesi ile Özel Konak Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılan D-100 Karayolunun Ankara istikameti, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.  Bu arada kaza nedeniyle yolda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24