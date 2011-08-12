-Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 22 yaralı KOCAELİ (A.A) - 12.08.2011 - Kocaeli'de dört minibüs ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, çoğu çocuk 22 kişi yaralandı. D-100 Karayolu İzmit ilçesi Halkevi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 DZ 729 plakalı minibüs önünde seyreden Alpaslan Furtuna'nın kullandığı 41 P 3873 plakalı minibüse arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Levent Karakaş idaresindeki 41 NK 569 plakalı minibüs ile Nizamettin Günhan yönetimindeki 41 PJ 507 plakalı otomobil, yola savrularak yan dönen Furtuna'nın minibüsüne çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan Furtuna'nın minibüsü daha sonra yolcu durağında bekleyen Yahya Çelik'in kullandığı 41 HP 203 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Kazada özel bir etüt merkezinin öğrencilerini taşıdığı öğrenilen Furtuna'nın minibüsünde sıkışan çocuklar, bulundukları yerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 18'i çocuk 22 kişi, Kocaeli Devlet Hastanesi ile Özel Konak Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılan D-100 Karayolunun Ankara istikameti, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Bu arada kaza nedeniyle yolda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.