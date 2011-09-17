-Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 34 yaralı KOCAELİ (A.A) - 17.09.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, servis minibüslerinin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, çoğu fabrika işçisi 34 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Seka Tüneli girişinde, Şerafettin Barış'ın kullandığı 41 P 0750 plakalı minibüs, Oğuzhan Mensur'un yönetimindeki 41 P 2139 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kaza yapan araçları fark edemeyen Alpay Çeker idaresindeki 41 P 0012 plakalı minibüs, Kadir Engin yönetimindeki 41 P 3643 plakalı minibüs, Ergün Ergün'ün kullandığı 41 P 2998 plakalı minibüs, Bekir Şendoğan idaresindeki 34 S 3643 otomobil, Zeki Kılıç yönetimindeki 41 EZ 338 plakalı otomobil, Cengiz Küçükburgaz'ın kullandığı 41 K 1965 plakalı otomobil ve Gökhan Kaya'nın idaresindeki 41 R 0680 plakalı otomobilin de çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüler Çeker, Şendoğan, Küçükburgaz ile Ergül'ün yanı sıra işçiler Seda Can, Engin Topçu, Barış Güzel, Sinan Gören, Cansu Çapakar, Emrah Dursun, Burak Aktaş, İrfan Kaya, Rıdvan İtmiş, Nazım Abbas, Semih Duran, Tahir Şahin, Engin Şan, Gökber Cici, Ferdi İner, Berat Çelik, Abdullah Kazal, Reşat Oruç, Mustafa Ateş, Sibel Sert, Furkan Çakıroğlu, Fatih Kabur, Ramazan Çetintaş, Yavuz Şengül, Mazhar Karabaş, Sinan Şener, Serkan Altuntaş, Harun Mala, Esra Akçakaya ve Aysun Türker yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla Kocaeli Devlet, İzmit Seka, Körfez Devlet ile Derince Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada, kaza nedeniyle tünel girişinde yaklaşık 1 saat ulaşım sağlanamadı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü. Öte yandan, minibüslerdeki yaralıların, Başiskele ilçesindeki bir fabrikada 16.00-24.00 vardiyasında çalışanlar olduğu ve mesailerini bitirerek evlerine döndükleri bildirildi.