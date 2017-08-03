Kocaeli'de zincirleme facia: Aynı aileden 6 ölü, 3 yaralı!

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde, TEM Otoyolu Muallimköy mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçerek 1 minibüs ve 2 otomobille çarpıştı. Can pazarının yaşandığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kaza saat 19.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 33 F 4537 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek UHMY63 Almanya plakalı minibüse, ardından da 34 MGY 4537 plakalı otomobile ve BL97566 İsveç plakalı otomobile çarptı.

Aynı aileden 6 ölü

Kaza nedeniyle hem İstanbul, hem de Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada minibüste bulunan Adnan, Fatma, Melisa, Müslüm, Yakup ve Yusuf Erdoğan yaşamlarını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Almanya'ya dönüyorlardı

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’ndeki zincirleme kazada yaşamını yitiren 6 kişilik Erdoğan ailesinin, tatil için geldikleri memleketleri Gaziantep’ten Almanya’ya döndükleri belirtildi. Kazada 35 yaşındaki Adnan Erdoğan, eşi 33 yaşındaki Fatma, çocukları 10 yaşındaki Melisa, 7 yaşındaki Müslüm, 5 yaşındaki Yakup ve 3 yaşındaki Yusuf’un cenazeleri Darıca Farabi ve Gebze Fatih Devlet hastanelerininÿmorglarına kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edilecek.

Kilometrelerce kuyruk

Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre sonra tek şeritten sağlandı. İstanbul istikametinde ise kilometrelerce uzunluğunda araç konvoyu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, yolu ulaşıma açmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.