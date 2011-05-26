Kocaeli'de yılan paniği yaşandı!

T24 - Kocaeli'nin İzmit ilçesi Doğantepe köyündeki yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda bir yılanın girdiği öne sürülen evde yaklaşık 1 saat arama yapıldı ancak yılan bulunamadı.

Alınan bilgiye göre, Doğantepe köyü Çiftlik Sokak'ta evlerinin çatısına bir yılanın çıktığı gören Emine Kadiröztürk, evden uzaklaşarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine giden 5 kişilik itfaiye ekibi evin içinde, çatısında ve çevresinde arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren aramalarda yılan bulunamayınca ekipler geri döndü.



Evin sahibi Rızvan Kadiröztürk ise aramaların devam ettiği sırada evine gelerek itfaiye ekipleriyle birlikte eve girdiği öne sürülen yılanı aradı.



Kadiröztürk, köylerinde aralıklarla görülen yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki yılanın şimdi de kendi evine girdiğini belirterek, şöyle konuştu:



''Ben bu yılanı birkaç kez gördüm. Tüfekle de ateş etmiştim ancak vuramadım. Çok uzun ve çok kalın bir yılan. Şimdi evdeki tüm eşyaları dışarı çıkartacağız. Daha sonra evin içini de iyice aramamız lazım. Ama ne olursa olsun bu gece evde kalmam. Evin yanına çadır kuracağım ve orada kalacağım. Çocuklarımı ve eşimi de gelirlerse çadırıma alırım. Yılanın gözleri kırmızı ve kocaman bir kafası var. Korkunç bir şey.''





Emine Kadiröztürk ise yılanı görür görmez itfaiyeden yardım istediğini ve evden uzaklaştığını söyledi.



Yılandan çok korktuğunu ifade eden Kadiröztürk, ''Umarım evde durmamış gitmiştir. Çok korkuyorum'' dedi.





