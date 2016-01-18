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Kocaeli’de yarın okullar tatil edildi

Kararı Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu duyurdu

18 Ocak 2016 00:09

Kocaeli'de yarın yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle okullar tatil edildi. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Meteorolojik bilgiler ve yoğun kar yağışı uyarısı doğrultusunda 18 Ocak Pazartesi günü ilimizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir" paylaşımında bulundu.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle:

"Meteorolojik verilere göre; yoğun yağmurun ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüşeceği, Pazartesi gün boyu kar yağışının devam edeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle; kar yağışının araç trafiğinde ve yaya ulaşımında yol açabileceği olumsuzluğa ve mağduriyete yer vermemek amacı ile il genelinde anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezleri eğitim ve öğretime Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır"

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