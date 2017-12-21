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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kilo esrar ele geçirildi

21 Aralık 2017 16:49

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kilo esrar ele geçirildi.
Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. E.B., H.G., A.G., A.Y. ve Y.A. gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kilogram esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

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