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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

DERİNCE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde, polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda otobüslerde yolculuk yapan 2 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo 20 gram eroin ile 4 kilo 260 gram esrar ele geçirildi

26 Ağustos 2017 14:28

DERİNCE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda otobüslerde yolculuk yapan 2 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo 20 gram eroin ile 4 kilo 260 gram esrar ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM\'in Derince kesiminde 2 otobüsü durdurarak arama yaptı. İstanbul\'a giden otobüste bulunan bir kişinin üzerine sarılı halde 4 kilo 260 gram esrar ele geçirildi. İstanbul\'a giden diğer otobüste yapılan aramada ise, bir yolcuya ait valize gizlenmiş 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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