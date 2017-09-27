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Kocaeli'de üç ayrı kazada 3 motosiklet sürücüsü yaralandı

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin İzmit ve Derince ilçelerinde meydana gelen üç ayrı kazada 3 motosiklet sürücüsü yaralandı

27 Eylül 2017 02:54

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin İzmit ve Derince ilçelerinde meydana gelen üç ayrı kazada 3 motosiklet sürücüsü yaralandı.
Derince İshakçılar Tahtalı Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Nazif Karagöz motosikletle seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Devrilen motosikletle metrelerce sürüklenen Nazif Karagöz Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.
İzmit Tepeköy Mahallesi\'ndeki kazada ise Yaşar Şamlı idaresindeki 45 TB 859 plakalı motosikletinin kontrolunu kaybederek devrildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Yaşar Şamlı\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi\'nde meydana gelen üçüncü kazada, Erkan Kaya idaresindeki 41 GD 582 plakalı otomobil Özer Uzuner idaresindeki 34 ZA 5313 plakalı motosikletle çarpıştı. Özer Uzuner hafif yaralanırken, tramvay yolunda meydana gelen kaza nedeniyle seferler bir süre aksadı. Yaralanan Özer Uzuner kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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