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KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI  KOCAELİ (A.A)

05 Temmuz 2011 10:20

-KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI  KOCAELİ (A.A) - 05.07.2011 - Kocaeli'de iki otomobilin karıştığı kazada, 9'u aynı otomobilde, 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarında 41 GA 088 plakalı otomobilin sürücüsü Ersin S. (26), otomobilinin kontrolünü kaybederek yol kenarında bariyere ve önündeki Hasan Koç (34) idaresindeki 41 NE 863 plakalı otomobile çarparak takla attı. Savrulan otomobiller, yolun iki tarafındaki sinyalizasyon direklerine çarparak devirdi. Kazada, sürücülerin yanı sıra 41 NE 863 plakalı otomobilde bulunan Mesut (25), Zeynep (4), Hatice (4), Mustafa (25) ve İbrahim Koç (8) ile Emine (19), Mine (13) ve Muhammet Fazıl Çoban (8) yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ersin S. İzmit Seka Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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