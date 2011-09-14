-Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı KOCAELİ (A.A) - 14.09.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonetle karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kandıra'dan İzmit istikametine giden Ali Alyürek'in kullandığı 41 NM 586 plakalı kamyonet, karşı yönden İbrahim Özyurt yönetiminde 10 V 1993 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobildeki Mustafa Kale ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi öldü, yaralanan Ali Alyürek ile İbrahim Özyurt ise bulunduklar araçlarda sıkıştı. Çevredeki vatandaşlarca sakinleştirilen yaralılar bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılardan Akyürek, Kocaeli Devlet Hastanesine, Özyurt ise Kocaeli Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler ise Asri Mezarlığı Morguna götürüldü. Kaza yerine gelen ve sinir krizi geçiren Alyürek'in yakınlarını jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada pazarcılık yapan Ali Alyürek'in kamyonetinden yola saçılan sebze ve meyveler itfaiye ekiplerince toplandı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılan İzmit-Kandıra yolu, araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden açıldı.