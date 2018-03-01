Kocaeli'de terör propagandasına 2 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları, Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları, Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik Gebze\'de operasyon düzenledi. Operasyonda, B.A. ve T.K. gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dergi ve kitaplar ele geçirildi. Jandarmada işlemlerin ardından 2 kişi Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.



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