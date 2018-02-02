Kocaeli'de terör propagandası şüphelisi 9 kişi adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları, \'Zeytin Dalı\' operasyonunu karalayıcı paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alına 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları, \'Zeytin Dalı\' operasyonunu karalayıcı paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından 1 kişi serbest bırakıldı. Gözaltındaki H.T., K.Ö., A.Y., H.K., A.A., M.Ç., M.A., F.O. ve C.K. ise bu sabah adliyeye sevk edildi. F.O.\'nun öğretmen olduğu belirtildi.

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