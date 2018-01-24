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Kocaeli'de terör propagandası operasyonu: 10 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı

24 Ocak 2018 16:37

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, sosyal medyada terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK\'nın propagandasını yapan ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı Harekâtı\' ile ilgili suçlayıcı paylaşımlarda bulunanlara yönelik operasyon düzenledi. Polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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