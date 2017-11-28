Kocaeli'de terör operasyonu: 5 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi ile Suriye\'de YPG\'ye katıldıktan sonra dönen S.A. gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK\'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla A.Y., H.G., A.D. gözaltına alınırken, İ.E. ise Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda yapılan operasyon sonucunda yakalandı. PKK/KCK\'nın Suriye yapılanması YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduktan sonra ülkeye dönüş yapan \'Bager\' kod adlı S.A. ise \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alındı. 5 kişi emniyet müdürlüğüne getirilirken, soruşturma devam ediyor.