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Kocaeli'de terör operasyonu: 19 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li eski yöneticilerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı

09 Şubat 2018 17:06

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP\'li eski yöneticilerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP\'li eski il ve ilçe başkanları ile parti yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan 19 kişi sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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