Kocaeli'de terör operasyonları: 16 gözaltı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, terör örgütü IŞİD\'e yönelik operasyonda 4 kişi, PKK/KCK şüphelisi 2 kişi, FETÖ/PDY soruşturmasında Bylock kullandıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın terör örgütü IŞİD\'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ihbar üzerine Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
PKK/KCK üyesi olduğu değerlendirilen 2 kişi de Gebze\'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ/PDY OPERASYONU
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada Bylock kullandıkları tespit edilen, farklı meslek gruplarındaki 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.