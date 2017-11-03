Kocaeli'de tanker devrildi, 15 ton asfalt yola aktı

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, asfalt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 15 ton asfalt yola aktı. Kaza nedeniyle D-100\'de uzun araç kuyrukları oluşurken, Çevre İl Müdürlüğü ekipleri de asfaltın yağmur kanallarından denize gitmesini engellemek amacıyla mazgal önlerine toprak döktü.

Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Halil Demirler yönetimindeki 06 DL 6070 plakalı asfalt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, tankerde bulunan 15 ton asfalt yola aktı. Çevredekiler, polisi ve 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Yaralanan sürücü Demirler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Körfez Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Tankerden sızan asfaltın yağmur kanallarına doğru aktığını gören Kocaeli Çevre İl Müdürlüğü ekipleri, asfaltın denize akmasını önlemek için mazgal önlerini yol kenarından aldıkları toprakla kapattı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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