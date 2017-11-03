T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de tanker devrildi, 15 ton asfalt yola aktı

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, asfalt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 15 ton asfalt yola aktı

03 Kasım 2017 14:41

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, asfalt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 15 ton asfalt yola aktı. Kaza nedeniyle D-100\'de uzun araç kuyrukları oluşurken, Çevre İl Müdürlüğü ekipleri de asfaltın yağmur kanallarından denize gitmesini engellemek amacıyla mazgal önlerine toprak döktü.
Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Halil Demirler yönetimindeki 06 DL 6070 plakalı asfalt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, tankerde bulunan 15 ton asfalt yola aktı. Çevredekiler, polisi ve 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Yaralanan sürücü Demirler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Körfez Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Tankerden sızan asfaltın yağmur kanallarına doğru aktığını gören Kocaeli Çevre İl Müdürlüğü ekipleri, asfaltın denize akmasını önlemek için mazgal önlerini yol kenarından aldıkları toprakla kapattı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün AYAZ Nabi YAZICIİZMİT Kocaeli DHA KOCAELİ KörfezKazaD100MüdürlüğüD100 Karayolu HerekeHalil DemirlerDLKazadaAcilYaralanan sürücü DemirlerKörfez Devlet HastanesiTankerdenKocaeliPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24