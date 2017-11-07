Kocaeli'de silah kaçakçısına operasyon

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde jandarmanın operasyonu ile 9 el yapımı tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 71 mermi ele geçirildi. Karadeniz\'de bir şehirde yapılan silahları satan C.Y. gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Kartepe ilçesinde yaşayan C.Y.\'nin evine yapılan baskında 9 milimetre el yapımı 9 tabanca, 9 milimetre kurusıkı tabanca ile 71 mermi ele geçirdi. C.Y.\'nin, Karadeniz\'de bulunan bir şehirde üretilen silahları alarak sattığı tespit edildi. C.Y. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.



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