-KOCAELİ'DE SELE KAPILAN BİR KİŞİ KAYIP KOCAELİ (A.A) - 29.10.2010 - Kocaeli'de aşırı yağış sonucu oluşan sele kapılan kamyonette bulunan 2 kişiden biri kayboldu, boğulma tehlikesi geçiren diğer kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kent genelinde önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kartepe ilçesi Arslanbey mevkisindeki taş ocaklarının önünde yapılan istinat duvarı sel suları nedeniyle yıkıldı. Bu sırada, Orta Mahalle Fatih Caddesi'nde seyir halinde bulunan İlhami Nemli idaresindeki 41 NL 609 plakalı kamyon, sel sularına kapıldı. Fındıksuyu Deresi'ne sürüklenen kamyonun sürücüsü Nemli, kendi imkanıyla dereden çıkmayı başardı. Kamyonda bulunan evli ve 2 çocuk babası Erol Ay ise sel sularında kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren Nemli, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sivil savunma ekiplerinin Erol Ay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Başiskele'nin Üçevler Mahallesi'nde bulunan Örnek Sitesi'ndeki müstakil ev ve işyerleri de sel suları altında kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, zodyak botlarla mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Gölcük İhsaniye Deresi'nin taşması sonucu ise çevredeki ev ve işyerleri su baskınına uğradı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları botlarla kurtarırken, bölgede çok sayıda vatandaşın kurtarılmayı beklediği öğrenildi. Yeniköy Sepetlipınar Mahallesi Osman Öcal Caddesi'nde de Karınca Deresi üzerindeki köprü aşırı yağış nedeniyle çöktü. Kandıra'da ise Namazgah ve Selce derelerinin taşması sonucu evlerinde mahsur kalanlar, Kandıra Belediyesi ve İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince iş makineleriyle kurtarıldı. Orhan Mahallesi'ndeki Selce Deresi'nin taşması sonucu ise Ağva-İstanbul karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Öte yandan, Namazgah Deresi'nin taşmasıyla da Kandıra pazar yeri ile terminal su altında kaldı. -KARADENİZ'DE 5 METRELİK DALGA- Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli fırtına yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Akçakoca'da dalga boyu 5 metreye yükseldi. Dün akşam saatlerinde, Batı Karadeniz bölgesinde kuzey-batı yönünden esen rüzgar gece yarısından sonra şiddetli fırtınaya dönüştü. Akçakoca Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey batı yönünden esen şiddetli fırtınanın saatte 50 ile 62 kilometre arasında olduğunu bildirdi. Fırtına nedeniyle Akçakoca'da balıkçılar, balıkçı barınağına gizlenmek zorunda kaldı.