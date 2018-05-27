Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (3)

YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Öğle saatlerinde yağmur yağışı yeniden etkili oldu. Gök gürültüsüyle birlikte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollar yeniden sularla kaplandı. D-100 Karayolu üzerinde bulunan alt geçitler suyla dolarken, araçlar güçlükle ilerledi. Körfez\'de bazı evlerin alt katlarını su bastı.

Dün geceden saatlerinden bu yana etkili olan yağışlar sırasında Gebze Eskihisar Kavşağı alt geçidini su bastı. Bir taksi suların içerisinde kaldı. İtfaiye ekibi aracı suların içerisinden çekti. Alt geçit ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yollardan sağlandı. Gölcük Yazlık Mahallesi\'nde bulunan sentetik saha ise sular altında kalarak kullanılmaz hale geldi.

Meteoroloji\'nin verilerine göre Karamürsel\'e metrekareye 89,4, Gölcük\'e 81, İzmit\'e ise metrekareye 79,8 kilogram yağmur düştü. İSU ve belediye ekipleri vidanjör, motopomp ve dalgıç pompalarla su basan yerlerde çalışma yaptı.



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