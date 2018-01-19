Kocaeli'de öğrencilere dağıtılan kitaptan: Sağcılar hakikat peşinde, solcular şeytan topluluğu

Kocaeli’nde protokol kapsamında öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma ve Türkçe’yi güzel, etkili kullandırma gerekçesiyle ortaokul ve liselere dağıtılan kitap sağcılığı methederken solcuları şeytanla eş tuttuğu iddia edildi. Bahsi geçen kitapta, "sağcılar, karşı çıkanlar; solcular, bu uğurda bütün çıkarlarını hatta canlarını feda edenler, hakikat yarışçıları, öncüler" gibi ifadelerin yer aldığı iddia edildi.

Birgün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine ögre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, öğrencilere kelime dağarcıklarını zenginleştirme’ gerekçesiyle protokol imzaladı. Bu kapsamda ‘Edeb’i Hayat Okumaları’ adıyla Valilik oluru ile proje uygulamaya kondu. Proje çerçevesinde okullara Sezai Karakoç’un Diriliş Neslinin Amentüsü isimli kitabı dağıtıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin okuması istenilen kitapta sağcılıktan övgü ile bahsedilirken Batı tarzı sağcılık ve solculuğun yergisi yapılıyor.

'Sağ ve sol yokken tanımları yapılmış'



Haberde, Sağ ve sol kavramlarının olmadığı dönemde Kuran'da sağ ve solun tanımlandığını ileri süren kitapta yer alan ifadelere dikkat çekildi.

Haberde kitapta yer alan ifadelerden bir bölümü şu şekilde verildi:

“…İnsanları da şöyle bölümlüyorum: Hakikate uyanlar; sağcılar, karşı çıkanlar; solcular, bu uğurda bütün çıkarlarını hatta canlarını feda edenler, hakikat yarışçıları, öncüler. İşte bu anlamda sağcıyım. Batılı anlamda sağcılık solculuktur benim gözümde. …Gerçek sağ, Kuranda tanımlanmıştır. Kuranda sağcılar; Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk olarak vasıflandıırlmıştır. Driliş; uğurlu, iyilikçi topluluğu gerçekleştirme yoludur. Diriliş, şeytanın topladığı ve uğursuzluk saçan her topluluğu dağıtma, Allah’ın ipine sımsıkı sarılan topluluğu kurma yolu, yöntemi, savaşı demektir…”