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Kocaeli'de odun yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Haber-Kamera: Ergün AYAZ Kocaeli(DHA) Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde, TEM Otoyolu'nda odun yüklü kamyon yaklaşık 10 metreden aşağı uçtu

19 Ekim 2017 10:01

Haber-Kamera: Ergün AYAZ Kocaeli(DHA)
Kocaeli\'nin Kartepe İlçesi\'nde, TEM Otoyolu\'nda odun yüklü kamyon yaklaşık 10 metreden aşağı uçtu. Ters dönen kamyonda sürücü yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza saat 03.30 sıralarında, TEM Otoyolu Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Zonguldak\'tan yüklediği odunu İstanbul\'a götürdüğü öğrenilen 24 yaşındaki Yücel Karabostan idaresindeki 67 NY 738 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metreden aşağı uçtu. Kazayı gören sürücüler 112 Acil  ve polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ters dönen kamyondan çıkarılan sürücü Yücel Karabostan\'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Mehmet Karakaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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-Kamyondan görüntü
-Yol kenarına saçılan odunlar
-Ambulans ve polis detayları
-Genel ve detaylar

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