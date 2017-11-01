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Kocaeli'de 'mahrem abi' operasyonu: 7 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri personelden sorumlu 'mahrem abi' oldukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı

01 Kasım 2017 15:18

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki askeri personelden sorumlu \'mahrem abi\' oldukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock\'u kullandıkları tespit edilen ve daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifade içeriklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki askeri personelden sorumlu \'mahrem abi\' oldukları değerlendirilen 7 sivil kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli\'de gerçekleştirilen operasyon ile 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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