Kocaeli'de 'mahrem abi' operasyonu: 7 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki askeri personelden sorumlu \'mahrem abi\' oldukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock\'u kullandıkları tespit edilen ve daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifade içeriklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki askeri personelden sorumlu \'mahrem abi\' oldukları değerlendirilen 7 sivil kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli\'de gerçekleştirilen operasyon ile 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.