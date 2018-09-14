Kocaeli'de kurban etlerinde şarbon tespit edilmedi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Valiliği, Derince ilçesinde yaşayan bir vatandaşın Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü\'ne götürdüğü kurban etinde şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine, kurbanın kesildiği işletmede kurban kestirenlerin etlerinden alınan numunelerde hastalığa rastlanılmadığını açıkladı.

Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı\'ndan bu güne kadar sosyal medya ve medyada Kocaeli\'de şarbon hastalığı vakalarının görüldüğü iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Derince ilçesinde yaşayan bir vatandaşın kurban etlerini Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü\'ne götürdüğü ve şarbon hastalığının tespit edildiği, kurbanın kesildiği tesiste kesim yaptıranların etlerinden alınan numunelerde ise hastalığa rastlanılmadığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

\"İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nün şarbon ile ilgili ilimiz genelinde yapmış olduğu incelemeler neticesinde, Derince ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın kendi imkanlarıyla Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne götürdüğü numunelerde şarbon hastalığı tespit edildiği raporun 31 Ağustos tarihinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne bildirilmesine istinaden, derhal incelemeler başlatılmış, vatandaşla sağlanan telefon irtibatında \'Etleri kurban bayramında bir işletmede 6 hisse olarak kesilen kurbanlık hayvandan elde ettiklerini, şüphe üzerine etten bir miktarını analize götürdüğünü, kendilerinde şu an için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını\' beyan etmiştir. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından söz konusu işletmede kesilen kurban hissedarlarına ait etlerin kullanılmaması, imha edilmesi gerektiği ve bir sağlık kuruluşuna başvurmaları bildirilmiş, İlçe Müdürlüğü personeli tarafından etler belirtilen nedenlerden dolayı imha edilmiştir. Bahse konu işletme ve çevresi kontrol edilmiş, Sağlık İl Müdürlüğüne bilgi verilmiş, İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Kararı alınmış, vakanın görüldüğü mahalde koruma ve gözetim bölgeleri oluşturulmuş, işletme kesim cetvellerine ulaşılarak, risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesi yapılmıştır. Mevzuat gereği şarbon aşısı temin edilerek, bölgede aşılama çalışmaları yapılmıştır. 13 Ağustos tarihi itibari ile söz konusu işletmede kurban kestirdiğini beyan eden vatandaşların etlerinden ve bölgedeki diğer etlerden alınan numunelerde hastalığa rastlanılmamıştır. Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünün raporuna istinaden adı geçen vaka bölgesinde gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır. İlimizde 2 farklı ilçede bulunan 2 hayvanın ani ölümüne istinaden yapılan incelemeler sonucu, hastalık tespit edilmiş, bu bölgelerde de idari ve fenni tedbirler alınmış olup, halk sağlığının korunması ve hastalığın sonlandırılması için gerekli işlemler İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda yapılmaktadır.\"

KURBAN ETLERİNDE ŞARBONA RASTLANILMADI

Kurban etlerinde şarbona rastlanılmadığı ifade edilerek, \"İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından sağlık kuruluşlarına ihbar edilen ve olası şarbon vakaları, ivedi olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmiş, vatandaşların kurban etlerinden alınan numuneler ilgili laboratuvara gönderilmiş, 13 Eylül tarihi itibari ile gönderilen et numunelerinden şarbon hastalığı tespit edilmemiştir.\" diye açıklamada bulunuldu.

27 KİŞİ BAŞVURDU

Kurban Bayramı\'ndan 13 Eylül tarihine kadar şarbon şüphesi ile 27 kişinin hastaneye başvurduğu belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

\"21 Ağustos 13 Eylül tarihine kadar sağlık tesislerine insan deri şarbonu şüphesi ile başvuran kişi sayısı toplam 27\'dir. Akciğer ve bağırsak şarbon şüpheli vaka başvurusu olmamıştır. Hastalık şüphesi ile başvuruda bulunan 27 kişiden 8 kişi hakkında incelemeye gerek duyulmamış, 17 kişiden kan numunesi alınmış, 8 kişinin sonucu negatif çıkmış, diğer kişilerin sonucu beklenmektedir.\"