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Kocaeli'de kuran kursu inşaatında kolon çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

İşçilerinden birisi de yaralandı

18 Eylül 2016 21:44

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapımı devam eden Kur'an kursu inşaatında bir kolonun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Cnn Türk’ün haberine göre olay, Kartepe Tepetarla Sapanca Yolu üzerinde meydana geldi.

Bir evin önünde beton sundurma işi yapan Yavuz Aydoğmuş ve Bayram Demirtaş'ın üstüne beton kolonlar düştü.

Beton kolonların altında kalan 2 işçiyi gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yavuz Aydoğmuş kurtarılamazken, Bayram Demirtaş müşahede altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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