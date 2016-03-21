Kocaeli'de korkunç iddia: 3 yaşındaki çocuğa tecavüz!

Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde annesinin merdivenden düştüğünü iddia ederek hastaneye getirdiği 3 yaşındaki erkek çocuğun doktorların kontrolü esnasında vücudundaki morluklar ve bağırsaklarındaki yırtılma nedeniyle tecavüze uğramış olabileceği şüphesiyle polise haber verildi. Küçük çocuk yoğun bakımda tedaviye alınırken, çocuğun gözaltında tutulan annesi ve nikasız yaşadığı kişi de Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuca göre adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, G.K., önceki gün 3 yaşındaki oğlu A.C.K.'nin merdivenden düştüğünü söyleyerek Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste görevli doktorlar çocuğu muayene ederken, vücudundaki morlukları ve bağırsaklarındaki yırtılma nedeniyle tecavüze uğramış olabileceğini şüphesiyle polise haber verdi. Polis, G.K. ile nikahsız yaşadığı M.Ç.'yi gözaltına aldı. Devlet hastanesinde ilk müdahale yapılan A.C. K., bir özel hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bağırsakları yırtılan çocuğun tecavüze uğramış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere örnekler alındı. Adliyeye sevk edilen G.K. ile M.Ç. ifadelerinin alınması ardından Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı