Kocaeli'de kaza: 1 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, TEM Otoyolu Maşukiye Çınarlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Aytekin Karakurt yönetimindeki 66 FD 920 plakalı çanta yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, yan yatan kamyonun şoför mahallinde sıkışan Karakurt yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından kurtarılan Aytekin Karakurt, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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