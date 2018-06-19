Kocaeli'de kayıp 2 kişi bulundu

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde kaybolan psikolojik sorunları olan bir kişi ile Kandıra ilçesinde alzheimer hastası bir kişi, AFAD, jandarma ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları ile bulundu.

Kaşıkçı Mahallesi Kayalar mevkiinde dün öğleden sonra kaybolan Şükrü Öztürk\'ü (50) bulmak için Kocaeli AFAD, jandarma ve mahalle halkı arama çalışması başlattı. Psikolojik tedavi gören Şükrü Öztürk, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda Pınarbaşı mevkiinde ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Şükrü Öztürk kontrolden geçirilmek üzere 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kandıra Tatarahmet Mahallesi\'nde alzheimer hastası Akif Başsungur (88) dün yatsı namazından sonra kayboldu. Saat 02.00 sıralarında ailesinin haber vermesi üzerine AFAD, jandarma ve mahalle halkının katılımıyla arama çalışma yapıldı. 3 saat süren çalışmalar sonucunda Akif Başsungur köy yakınlarında ağaçlık alanda bitkin halde bulundu. Yaşlı adam kontrolden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.



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