Kocaeli'de 'Kartepe' adlı deniz otobüsü kaçırıldı!

T24

Bakan Yıldırım: Teröristlerden somut talep yok



Gölcük seferi yapan ve içinde 20 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu Kartepe adlı deniz otobüsü, saat 17.45 sularında kaçırıldı. Kaçıran kişinin, PKK-HPG mensubu olduğunu söylediği, amacını "medyada yer almak" olarak açıkladığı ve toplam 5 kişi oldukları iddiasında bulunduğu bilgileri geliyor.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, saat 17.40'ta Gölcük'e gitmek üzere İzmit'ten hareket eden ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünü kaçıranların 4-5 kişi olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Deniz otobüsünü kaçıranların herhangi bir talebinin henüz söz konusu olmadığını ifade eden Yıldırım, ''Bu terör örgütünün bir kanadı olduğunu söylüyor, HPG diye... Şu anda somut herhangi bir talep yok'' dedi.



Gemiden sınırlı bilgi alınabildiğini anlatan Yıldırım, ''Teröristlerin bir tanesi kaptanın yanı başında duruyor ve üzerinde patlayıcı bulunduğunu söylüyor'' diye konuştu.



Yıldırım, kaptanla sınırlı bir şekilde görüşüldüğünü belirterek, mürettebatın, yolcuların ve geminin emniyeti için azami özen gösterildiğini söyledi.



Deniz otobüsünün Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiler tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Yıldırım, teröristlerle temas kurulmadığını bildirdi.



Bakanlıkta kriz masası oluşturduklarını belirten Yıldırım, gelişmelerin an be an takip edildiğini ifade etti.



Yıldırım, deniz otobüsünün Marmara Denizi'nde zig-zag yaparak hareket halinde olduğunu, yolcuların sağlık durumuna ilişkin herhangi olumsuz bir bilgi olmadığını söyledi.



Yıldırım, tanımladıkları örgüt isminin ise ''eylemci ya da eylemcilerin kendi ifadeleri'' olduğunu kaydetti.





'Geminin yakıtı bitmek üzere'



Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Geminin yakıtı bitmek üzere. Yakıt ve yiyecek talebinde bulunuldu. Ayrıca gemide meydana gelen makina arızası için gerekli aletleri istediler. Konu değerlendiriliyor. Şu anda bizim için önde olan yolcuların güvenliği. Elimizde net olmayan bilgilere göre, gemide 19 kişi var. Şu anda kaptanla irtibat kuruyoruz'' dedi.





'Niyetleri henüz net değil'



Geminin İstanbul Selimpaşa'nın 4-5 mil açıklarında bulunduğunu belirten Yıldırım, ''Niyetleri henüz net değil'' diye konuştu.



Bakan Yıldırım, gemideki personelin, ''kaptan Cumhur Tunçel, başmakinist Hüseyin Karaaslan, gemici Egemen Erdoğan, yağcı Mehmet Göktaş'' olduğunu bildirdi.





Vali Topaca: 21 yolcu var , sağlık durumları iyi





Yolcular sağlıklı herhangi bir sorun yok. Arkadaşlarımızın bir sıkıntısı yok. Yolcu sayısı 17 kişi, 4 mürettebat var. Bu kişi de dahil olmak üzere. Bir kişi bu eylemi yapan. Kişi ile herhangi bir irtibat yok. Herhangi bir talebi yok. Konuyu takip ediyoruz.''





Sahil güvenlik yakın takipte!



Sahil güvenlik ekiplerinin deniz otobüsünü abluka altına aldığı belirtiliyor. Silahlı kişilerin kontrolünde İzmit Körfezi'nde dolaşan deniz otobüsünü takibe alan güvenlik güçleri müdahale için hazırlık yapıyor.





Yalova polisi denize açıldı, İDO seferleri iptal edildi



Yalova Polisi bir sürat teknesi ve bir zodiyak botla körfeze açıldı. İDO'nun Yalova'ya yaptığı feribot ve deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.



Deniz otobüsünün kaçırılması haberi üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri balıkçı barınağındaki Deniz polisi noktasında toplandı. Uzun namlulu silah taşıyan ve çelik yelekler giyen polisler Polis1 adlı sürat teknesi ve Polis2 zodiayak botla denize açıldı. Polis feribot ve deniz otobüsü iskelelerinde de geniş güvenlik önlemi aldı.