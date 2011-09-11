T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü KOCAELİ (A.A)

11 Eylül 2011 16:07

-Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü KOCAELİ (A.A) - 11.09.2011 - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Uzuntarla Mahallesi mevkisinde, Sakarya yönüne giden Hasan Kurt, yönetimindeki 41 KV 284 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritte geçti. Otomobil, Yılmaz Priştine idaresindeki 54 B 1027 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Kurt ile yanındaki Emrah Üzmez olay yerinde, Erkan Akkuş ise kaldırılığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan Soner Bayrak, Emre Çalık, Volkan Akkuş, Yılmaz Priştine ve Arif Priştine yaralı olarak Kocaeli Devlet, Derince Eğitim ve Araştırma ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Bayrak ile Çalık'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24