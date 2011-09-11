-Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü KOCAELİ (A.A) - 11.09.2011 - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Uzuntarla Mahallesi mevkisinde, Sakarya yönüne giden Hasan Kurt, yönetimindeki 41 KV 284 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritte geçti. Otomobil, Yılmaz Priştine idaresindeki 54 B 1027 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Kurt ile yanındaki Emrah Üzmez olay yerinde, Erkan Akkuş ise kaldırılığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan Soner Bayrak, Emre Çalık, Volkan Akkuş, Yılmaz Priştine ve Arif Priştine yaralı olarak Kocaeli Devlet, Derince Eğitim ve Araştırma ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Bayrak ile Çalık'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.