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KOCAELİ'DE HİZBULLAH OPERASYONU: 15 GÖZALTI KOCAELİ (A.A)

07 Şubat 2011 15:09

-KOCAELİ'DE HİZBULLAH OPERASYONU: 15 GÖZALTI KOCAELİ (A.A) - 07.02.2011 - Kocaeli'de terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarında terör örgütü Hizbullah üyesi olduğu öne sürülen bazı kişiler tespit edildi. Yaklaşık 1 yıl devam eden teknik ve fiziki takibin ardından Çayırova, Darıca, İzmit ve Başiskele'de çok sayıda adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda T.Ö, S.A, Ü.K, A.Y, M.Ö, C.K, A.Y, E.I, F.I, I.K, D.T, A.O, M.P, H.O. ve F.B. gözaltına alındı.  Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlıların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesi uyarınca tahliye edilen terör örgütü Hizbullah'ın üst düzey sorumlularını cezaevi çıkışında coşkuyla karşılayanlar arasında oldukları öğrenildi.

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