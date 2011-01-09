-KOCAELİ'DE FRENGİ UYARISI KOCAELİ (A.A) - 09.01.2011 - Kocaeli'de önceki gün yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu hayat kadınının frengi hastası olduğu tespit edildi. Bu kadınlarla ilişkiye giren erkeklerin sağlık kontrolünden geçmesi uyarısında bulunuldu. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Ocakta Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Yalova'daki 50 adrese yapılan operasyonda, gözaltına alınan aralarında fuhşa aracılık yaptığı ve yer temin ettiği ileri sürülen M.T ve M.Z.E'nin de bulunduğu 30 kişiden 11'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen ve frengi hastası olduğu tespit edilen Romanya uyruklu Anna Maria M, Valentin G. ve Florentina O. ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Kocaeli'de hastalıklı yabancı uyruklu kadınlarla yaklaşık 400 erkeğin ilişkiye girdiğini tespit eden polis ekipleri, bu kişilerin sağlık kontrolünden geçmesi çağrısında bulundu. Öte yandan, diğer zanlıların yarın adliyeye sevk edilebileceği bildirildi.