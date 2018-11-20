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Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonla 16 kişi gözaltına alındı

20 Kasım 2018 15:42

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonla 16 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova\'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu 1 emekli albay, 1\'i muvazzaf 2 binbaşı ve 8\'i muvazzaf 13\'ü astsubay olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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