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Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 9 kişi adliyeye sevk edildi

19 Eylül 2017 18:08

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik operasyonları sürüyor. Operasyonlar kapsamında ev kadını, üniversite öğrencisi ve sağlık kurumlarından ihraç edilen 7\'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde tamamlanan ifadelerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

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