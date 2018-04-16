T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 15 kişi adliyede

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi

16 Nisan 2018 14:32

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan örgüt üyelerinin Kocaeli\'de saklandığı yerlerin tespit edilmesi ve örgüt üyelerine yardım eden kişilerin tespit edilmesi amacıyla 4 Nisan tarihinde yapılan operasyonda Gebze ilçesinde terör örgütü üyelerinin \'Gaybubet\' saklanma evi olarak kullandıkları 4 ayrı adreste 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.K., H.P., M.C.O. ve C.C. hakkında FETO/PDY Silahlı Terör Örgüt Üyeliği suçundan yakalama kararı bulunduğu ve A.K ile H.P\'nin sahte kimlik taşadığı T.B.S, H.S ve M.G.\'nin örgütün gizli iletişim aracı olan ByLock programını kullandığı A.E, V.D ve M.K\'nin örgüt üyelerinin saklanmasına yardım ettiği ve A.D\'nin örgütle ilgili yürütülen bir soruşturmanın şüphelisi olduğu öğrenildi. Soruşturmaya konu olan evlerde yapılan aramada 9 adet diz üstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 13 adet flash bellek ve hafıza kartı, 2 tablet bilgisayar, 3 bin 695 TL ve bin dolar para ele geçirildi.
Sorusturma kapsamında 11 Nisan tarihinde mahrem abilere yönelik yapılan operasyonda G.M, H.D, R.Y, Y.D ve H.B yakalanmış alınan ifadelerinin ardından H.B adlı kadın adli kontrolle serbest bırakılmış 2 kişinin ise aranmasına devam edildiği belirtildi. İfadeleri tamamlanan 15 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİR Uğur AYDINİZMİT Kocaeli DHA KOCAELİ Fethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYKocaeli Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYKocaeli Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleKocaeliNisanGebze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24