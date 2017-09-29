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Kocaeli'de FETÖ soruşturmasında 17 kişi adliyeye sevk edildi

Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi

29 Eylül 2017 16:22

Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile bağlantıları olduğu ve Bylock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan, aralarında emekli polis, öğretmen, öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Ayrıca, FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan görev yapmakta olan ve açığı alan 7 astsubay da adliyeye sevk edildi.

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