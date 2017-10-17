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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 12 kişi adliyede 

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi

17 Ekim 2017 14:32

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 12 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye doğru götürülürken aralarından bir kişi, \'Rabia\' işareti yaptı.

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