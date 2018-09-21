T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcıl

21 Eylül 2018 18:04

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Muğla, Bursa, Çanakkale, Sakarya, Manisa, İstanbul ve İzmir\'de 2\'si aktif görevde olmak üzere 11 askeri personel hakkında gözaltı kararı alınarak, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kocaeli DHAKOCAELİFETÖPDY Türk Silahlı KuvvetleriTürk Silahlı KuvvetleriKocaeli Cumhuriyet BaşsavcılığıKocaeli Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüMuğla BursaSakarya Manisa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24