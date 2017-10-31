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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı

31 Ekim 2017 18:47

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında \'ByLock\' kullandıkları belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Kocaeli\'de bugün düzenlediği operasyonla 4 kişi, gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

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