Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında \'ByLock\' kullandıkları belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Kocaeli\'de bugün düzenlediği operasyonla 4 kişi, gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.