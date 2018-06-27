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Kocaeli'de eşini öldüren polis, tutuklandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis memuru eşi tarafından öldürülen Elif Kaya Yavuz, 95 Evler Körfez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi

27 Haziran 2018 18:43

TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde polis memuru eşi tarafından öldürülen Elif Kaya Yavuz, 95 Evler Körfez Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Cenaze namazına Elif Kaya Yavuz\'un cinayet sırasında babasına engel olmaya çalışan oğlu 17 yaşındaki B.Y., kardeşleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı. B.Y., kız kardeşi ve erkek kardeşi büyük üzüntü yaşadı. B.Y.\'yi lise öğrencisi arkadaşları cenaze namazında yalnız bırakmayarak destek oldu. Cenaze namazının ardından Lütfü Kaya, kızı için helallik istedi. Elif Kaya Yavuz cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
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