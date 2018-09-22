"Kocaeli'de ekmeğe gizli zam" iddiası

Kocaeli'nde ekmek fiyatlarına yüzde 20 gizli zam yapıldığı belirtildi. Fırıncılar odasının 250 gram olan ekmeğin gramajını 200'e geçerek zammı gizlediği iddia edildi.

Sözcü'den Uğun Enç'in haberine göre, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı Fırıncılar Odası ekonomik kriz nedeniyle artan giderler dolayısıyla fiyatlarına zam yaptı. Oda yetkilileri un, yağ, susam, maya, nakliye gibi bütün giderlerin artması nedeniyle uygulamaya koyduğu zammı gizledi.

Tepki çekmemek için ekmek fiyatını artırmayan, bunun yerine ekmeğin gramajını düşüren oda yetkileri yaptıkları uygulama ile somun ekmeğin yüzde 20 zamlanmasını sağladı.

Tam buğday ekmeğine de gizli zam geldi. Tam buğdaya yapılan zam oranı ise yüzde 25 oldu. 750 gram somun ekmek, 2.000 gram Trabzon ekmeği, 800 gram köy ekmeği ve sarı buğday ekmeği satıştan kaldırıldı.