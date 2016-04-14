Kocaeli’de drone uçurmak "güvenlik" gerekçesiyle yasaklandı

Kocaeli Valiliği güvenlik gerekçesiyle tüm il sınırları içerisinde drone kullanımının yasaklanmasını kararlaştırdı. Drone olarak bilinen insansız hava araçlarının havalimanları, askeri bölgeler gibi yerlerde güvenlik amacıyla yasaklanması normal bir olay. Ancak bu tip bir yasağın tüm bir ili kapsayacak şekilde uygulanması örneği ise Kocaeli’nde gerçekleşti.

Tech Inside’ın haberine göre, Kocaeli Valiliği’nden yapılan duyuruya göre “insansız hava araçları terör amaçlı kullanılabilecekleri” gerekçesiyle sadece il merkezi değil, ilçeleri de kapsayacak şekilde yasaklandı. Kararın gerekçesinde; “Ülke genelinde terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, birçok terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, barındıkları yerlerde yapılan aramalarda patlayıcı madde, silah, mühimmat, DRONE (insansız hava aracı) ele geçirilmiştir. Terör örgütlerinin insansız hava araçları ve benzerlerini bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanabilmek amacıyla bulundurdukları ve kullandıkları anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.

Yasağa uymayanlara hapis cezası

İkinci bir emre kadar yasaklandığı belirtilen drone uçuşlarında karar uymayanları hapis cezasına varan cezalar verileceği de yapılan resmi duyuruda yerini aldı. Karara uymayanların karşılaşacağı cezalar ise resmi duyuruda şu sözlerle tanımlandı:

“5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca cezalandırılır. Ancak kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmüne istinaden adli ve idari işlem yapılacaktır.”