T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de DHKP-C operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

28 Kasım 2017 14:31

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP-C\'nin propagandasını yaptıkları, üniversite içerisinde örgüte eleman topladıkları, üniversite içerisinde örgüt toplantılarını organize ettikleri iddiasıyla biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından M.D, B.D. ve S.Ç.Ş. Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANİZMİT Kocaeli DHAKOCAELİDHKPCKocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleEmniyetKocaeli AdliyesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24