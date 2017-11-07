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Kocaeli'de depolama sahasında tanker patladı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

07 Kasım 2017 02:33

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde bulunan Solventaş isimli kimyasal depolama sahasındaki bir tankerde patlama meydana geldi.

Tanker alev alev yanarken, olay yerine Gebze, Darıca, Dilovası, Körfez ve Çayırova'da bulunan itfaiye ekipleri ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Edinilen ilk bilgilere göre ölü ve yaralı bulunmuyor. Polis, fabrikanın olduğu alanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, tankerlerin bulunduğu sahaya gidilmesine izin vermedi.

İtfaiye ekipleri gece boyunca yangını söndürmek için uğraştı

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