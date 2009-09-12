Kocaeli'de 'Dayanışma gecesi'

Basın Sözcüsü Osman Polat, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kocaelispor'a yardım amacıyla Dayanışma Gecesi düzenleneceğini ve gecede sanatçılar Seda Sayan ve Onur Şan'ın konser vereceğini bildirdi.

Grand Yükseliş Otel'de 25 Eylül Cuma akşamı yapılacak geceye, Kocaeli il protokolünün davet edildiğini belirten Polat, şunları kaydetti:

“Bu gecede toplanılacak gelir, Kocaelispor Kulübü'ne bağışlanacak. Kocaelisppor'u ekonomik sıkıntılardan kurtarmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Kocaeli kentinin olmazsa olmaz unsuru olan Kocaelispor'a destek amacıyla bu geceyi düzenliyoruz. Bu gecenin amacına ulaşmasını diliyorum.”