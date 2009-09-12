Kocaeli'de 'Dayanışma gecesi'

Basın Sözcüsü Osman Polat, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada,
Kocaelispor'a yardım amacıyla Dayanışma Gecesi düzenleneceğini ve gecede
sanatçılar Seda Sayan ve Onur Şan'ın konser vereceğini bildirdi.
Grand Yükseliş Otel'de 25 Eylül Cuma akşamı yapılacak geceye, Kocaeli il
protokolünün davet edildiğini belirten Polat, şunları kaydetti:
“Bu gecede toplanılacak gelir, Kocaelispor Kulübü'ne bağışlanacak.
Kocaelisppor'u ekonomik sıkıntılardan kurtarmak için gecemizi gündüzümüze
katarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam
edecek. Kocaeli kentinin olmazsa olmaz unsuru olan Kocaelispor'a destek amacıyla
bu geceyi düzenliyoruz. Bu gecenin amacına ulaşmasını diliyorum.”