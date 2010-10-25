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KOCAELİ'DE ÇOĞUNLUĞU ASKERE AİT 30 ADRESTE ARAMA KOCAELİ (A.A)

25 Ekim 2010 16:58

-KOCAELİ'DE ÇOĞUNLUĞU ASKERE AİT 30 ADRESTE ARAMA KOCAELİ (A.A) - 25.10.2010 - Kocaeli'de soruşturma kapsamında çoğunluğu askerlere ait yaklaşık 30 farklı adreste arama yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokrat ve askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik'' soruşturma kapsamında Kocaeli'de yaklaşık 30 adrese operasyon düzenlendi. Arama yapılan ev ve iş yerlerinde bulunan bazı dokümanlar ile CD ve bilgisayarlara el konuldu. Aralarında asker ve TÜBİTAK MAM personelinin de bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınabileceği öğrenildi. Bu arada, arama yapılan ev ve iş yerlerinin çoğunluğunun askerlere ait olduğu kaydedildi. Evlerinde arama yapılan askerlerin Donanma Komutanlığına götürüldükleri ifade edildi. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı muvazzaf ve emekli subayların müşteki sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu.

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