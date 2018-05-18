Kocaeli'de çevrecilerden atık bertaraf tesisine tepki

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- ÇEVRE Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit\'te yapılacak Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi\'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı için yaptıkları itirazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca kabul edilmediğini belirtti. Ağdacı, \"Bakanlığa şimdi biz o bölgenin orman sahası olduğunu ispatlamaya çalışacağız\" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nce İzmit Ayvazca mevkiinde yapılması planlanan Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile ilgili İzmit Necati Gençoğlu Kültür Merkezi\'nde geçen ay ÇED toplantısı yapıldı. Kocaeli Akademik Odalar Birliği, ÇED toplantısı kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tutup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na itirazda bulundu. Tesisin yanlış yere kurulmak istendiğini söyleyen Çevre Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, \"Halk tabiriyle \'çöp fabrikası\' uygun olmayan bir yere yapılmak isteniyor. Ayrıca ÇED toplantısı uygun olmayan küçük bir salonda yapıldı. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye çalışanları toplantı öncesi salonu doldurunca halkın oturacağı yer kalmadı. Protestolar sonunda halkın girmesine müsaade edildi, fakat kolluk kuvvetleri tarafından güçlük çıkartıldı. Orada hiçbir şey anlaşılmamasına rağmen heyet kaçarcasına salondan ayrıldı. Tutanak tutmadan salonu terk etti. Toplantı yapılmış gibi gösterilerek bakanlığa gönderilmiş tutanak. Toplantının yapılmadığına dair Çevre Mühendisleri Odası ve Kocaeli Akademik Odalar Birliği tarafından tutanak tutuldu\" diye konuştu.

Bakanlıktan gelen cevapta, her şeyin olumlu yapıldığı yönünde kendilerine yanıt verildiğini belirten Ağdacı, \"Bakanlığın verdiği cevapta toplantının rahat bir ortamda yapıldığı, yönetmelik şartlarının yerine getirildiği şeklinde yazılmış. Ayrıca toplantının yapıldığı saatte halkın olduğu tespit edildiği belirtilmiş. Bundan sonra bakanlığa çöp fabrikasının yapılacağı alanın orman olduğunu ispatlamaya çalışacağız. Yine de bakanlıktan olumlu sonuç çıkmazsa yargıda hakkımızı arayacağız\" dedi.

Sait Ağdacı, ayrıca İzmit Körfezi\'nde yıllardır kirlenmenin sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

\"İzmit Körfezi\'nde yıllardır süregelen kirlenme ve kirletilme faaliyetleri devam ediyor. Körfezde 6 ayda bir olmak üzere çalışmalarımızı ve analizlerimizi sürdürüyoruz. 1987-2000 yılları arasında Dilovası ve Hereke arasında kirlenmenin yüzde 67 arttığını görüyoruz. Karada yapılan analizlerde de görülüyor. Azalma yok kirlilikte artma var. Bizim en son yaptığımız analizlerde, geçtiğimiz yıl meydana gelen Dilovası Limanı\'ndaki akaryakıt sızıntısında kalıntılar Tavşancıl bölgesinde yoğun olmak üzere devam ediyor. Onun kalıntıları ve diğer kalıntıların da bir yere gittiği yok. Atık su tesislerinden ve Dil Deresi\'nden körfeze atık girmeye devam ediyor. Biz bakanlıktan bu akaryakıt sızıntısının ekosisteme verdiği zarar ve suyun altına verdiği zarar hakkında bir açıklama bekliyoruz.\"



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