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Kocaeli'de 'ByLock' soruşturması: 27 şüpheli adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandıkları tespit edilerek, gözaltına alınan 27 kişi, adliyeye sevk edildi

03 Kasım 2017 14:43

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandıkları tespit edilerek, gözaltına alınan 27 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen 27 şüpheli, gözaltına alındı. Çeşitli meslek gruplarından şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

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