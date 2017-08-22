Kocaeli'de Bylock operasyonu: 5 gözaltı

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah saatlerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Bylock kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu\'ndan ihraç edilmiş olan ve Bylock kullandıkları tespit edilen 5 kişi hakkında da gözaltı kararı verilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Polis, 4 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.