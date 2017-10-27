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Kocaeli'de, 'ByLock' operasyonu: 22 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları belirlenen 22 kişi gözaltına alındı

27 Ekim 2017 16:52

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları belirlenen 22 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı \'Bylock\'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'nün bu sabah gerçekleştirdiği operasyonla 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 8 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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